Uit peilingen van YouGov bleek vrijdag dat het gat tussen de Labourpartij en de Conservatieven voor de verkiezingen op 8 juni is verkleind tot vijf punten. Dat waren begin deze week tien punten. Een grote overwinning van May zou haar onderhandelingspositie bij de Brexit-gesprekken versterken. Handelaren betwijfelen nu of een relatief snel en rustig vertrek uit de EU kan slagen. Deze week zakte het pond sterling 1,9% terug.