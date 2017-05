Nieuwe acties bij Holland Casino

De werkonderbreking in Amsterdam is de twintigste in een reeks stakingen die op 14 april begon.

Volgens vakbonden FNV, ABC en De Unie leggen bij beide vestigingen naar schatting zo'n veertig medewerkers het werk neer. De vakbonden zijn boos over het eindbod waarmee Holland Casino eerder deze week kwam.

Na weken van acties werd eerder deze week het contact tussen de bonden en Holland Casino voor even hersteld. Maar het eindbod van Holland Casino was volgens de bonden uiteindelijk niet om over naar huis te schrijven. De gemoederen lopen al een tijdje hoog op door de aanstaande privatisering van Holland Casino. Veel werknemers zijn bang voor bezuinigingen en willen eerst meer zekerheden. De bonden kondigen twee uur van tevoren aan waar het werk die dag tijdelijk wordt neergelegd.

Holland Casino benadrukte andermaal dat in het eindbod van woensdag ,,stevige concessies'' zijn gedaan. Volgens een woordvoerder is er ook nog geen formele reactie van de vakbonden op dat bod gekomen, maar is het al wel de tweede dag dat er acties worden gevoerd.

Het casinobedrijf bevestigde verder dat de vestigingen waar wordt gestaakt open zullen blijven, maar dat is dan wel met een beperkter spelaanbod. Daarbij is het casino in Limburg alleen toegankelijk voor kaarthouders, een soort lidmaatschap van het casino. In Amsterdam wordt de toegang tot het casino volgens een woordvoerder ,,aan de deur gedoseerd", omdat het volgens hem ,,ongelooflijk druk is in de binnenstad". Dat betekent concreet dat grote groepen vrijdag niet worden binnengelaten.

De cao geldt voor 3000 werknemers die werken bij de veertien vestigingen van Holland Casino. De onderhandelingen over de cao lopen al ruim een jaar.