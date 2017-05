'Vertrouwen beleggers hoogst in tien jaar'

Het Economisch Bureau van ING meet iedere maand het vertrouwen onder beleggers. Ondanks het gestegen vertrouwen valt het ING op dat Nederlandse beleggers redelijk conservatief blijven. ,,In het verleden lieten beleggers zich wel eens verleiden tot te veel risico als de beurzen het een periode erg goed deden", aldus economen van ING. ,,Net als voorgaande maanden heeft beleggen in minder risicovolle sectoren de voorkeur."

Verder is de helft van de beleggers van mening dat het beursjaar tot nu toe beter is dan verwacht. Dit is volgens ING ook terug te zien in het aantal beleggers dat actief is op de beurs. Het percentage beleggers dat niet gehandeld heeft, daalde deze maand ten opzichte van maart en april.