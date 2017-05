De barometer meet enkele maand de stemming onder Nederlandse particuliere beleggers. De barometer loopt van nul (zeer pessimistisch) tot 200 (zeer optimistisch). In mei kwam de stand op 150, het hoogste niveau sinds 2007.

Het optimisme onder de beleggers komt door een combinatie van factoren: de persoonlijke financiële situatie wordt beter, de prima draaiende beurzen en de economie in Nederland en Europa verbetert snel.

Zeer positief

De cijfers van de Europese economie zijn zeer positief. De groei neemt toe en de werkloosheid daalt. Enkele jaren geleden was er nog volop twijfel of Europa ooit nog gezonde groeicijfers zou kunnen behalen.

Zowel consumenten als bedrijven in Europa zien nu de naaste toekomst zeer zonnig in. In een analyse vergelijkt ING de Europese economie met Ajax: „Net als bij Ajax is er een lange periode geweest waarin niemand geloofde dat het ooit nog een keer op het oude niveau terug zou keren.”

Verouderd

Maar ING-econoom Bert Colijn waarschuwt ook: „Toch is net als bij Ajax de vraag hoe lang dit sprookje voort kan duren. Met lage productiviteitsgroei en een sterk verouderende samenleving lijkt sterke groei van de Eurozone economie op langere termijn een lastig haalbare kaart.”

Volg financieel nieuws live met deze gratis app van DFT