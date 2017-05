Elliott wacht op een beurscrash

In een onlangs verzonden brief aan beleggers schreef hij: „Gegeven het groepsdenken en de vastbeslotenheid van beleidsmakers om alles te doen wat nodig is om een nieuwe beurscrash te voorkomen, denken we dat de met een lage volatiliteit gepaard gaande magische stijging van aandelen zal voortduren tot het ontgoochelde moment dat dit niet meer gebeurt. En dan breekt de hel los (vraag ons niet hoe de hel eruit ziet..), een betreurenswaardig scenario dat niettemin kansen biedt die zowel buitengewoon als kortstondig zullen zijn. De enige manier om hiervan gebruik te maken, is toegang hebben tot kapitaal.”

Elliott is in Nederland vooral bekend vanwege zijn steun aan de Amerikaanse verfproducent PPG in diens poging AkzoNobel over te nemen.

Begin deze maand meldde persbureau Reuters al dat het hedgefonds $5 miljard heeft opgehaald om in te kunnen spelen op de kansen die een mogelijke crash biedt.