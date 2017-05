Werk valt in de smaak

Het is bijna niet voor te stellen, maar de prijzen van koopwoningen lagen afgelopen maand gemiddeld genomen 7,4% hoger dan een jaar eerder. Dan komt voor een gemiddeld huis neer op ongeveer 1440 euro per maand, meer dan het netto minimumloon.

Wie geen baan heeft, zou naar mogelijkheden in de bouw kunnen kijken. Deze sector snakt naar vakmensen. Ook uitzendbureaus hebben behoefte aan goede krachten, zeker nu ze zich met een nieuwe uitdaging geconfronteerd zien. Google begint namelijk zijn eigen vacaturezoekmachine.

Voor AOW’ers kan het ook de moeite lonen om door te werken. Voor Jan Modaal blijkt dat echter niet te hoeven. Werkzaamheden leveren echter niet altijd het gewenste resultaat op. De nieuwbouw van het ziekenhuis op Curacao loopt zodanig moeizaam, dat Nederland er vele miljoenen bij inschiet.

Voor de meeste werknemers is mei een mooie maand. Niet alleen vanwege enkele feestdagen, maar ook omdat ze hun vakantiegeld dan uitgekeerd krijgen. Hoe het daar precies mee zit, wilden veel bezoekers van DFT graag weten.

Hoewel het zowel met de huizenmarkt als met de werkgelegenheid in Nederland de goede kant op gaat, vindt de Europese Commissie nog altijd dat Nederlanders gemiddeld genomen te veel schuld hebben. Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken bemoeit zich graag overal mee. Dit wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Vooral topman Michael McGarry van PPG, de belager van AkzoNobel, is not amused.