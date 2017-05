Handel in goederen G20 zit stevig in de lift

De G20-landen realiseerden vorig kwartaal gemiddeld qua export van goederen 3 procent groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Op Frankrijk na zagen alle G20-landen hun uitvoer stijgen.

Australië voerde die lijst aan met een plus van 7,2 procent. Ook in Zuid-Korea (plus 5,7 procent) en het Verenigd Koninkrijk (plus 3,3 procent) was de groei volgens de OESO robuust. Van de eurolanden presteerde Duitsland met een exportplus van 1,3 procent het beste.

Qua import van goederen was in alle landen van de G20 sprake van groei. Deze kwam gemiddeld uit op 4 procent. In China was de stijging van de invoer met krap 10 procent het sterkst. Turkije sloot hier de rij met een plus van 1,8 procent.

Nederland maakt overigens geen deel uit van de G20.