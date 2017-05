May: geen vertraging begin brexit-gesprekken

De Britten gaan op 8 juni naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. May kondigde onlangs vervroegde verkiezingen aan, in een poging haar meerderheid in het parlement te verstevigen in de aanloop naar de onderhandelingen met de Europese bondgenoten. Maar in de peilingen is haar populariteit de afgelopen dagen gedaald.

,,Deze onderhandelingen zullen elf dagen na de verkiezingsdag beginnen. Het is niet mogelijk om het te stoppen. Europa is er klaar voor. Dat is het tijdschema dat is vastgesteld'', zei ze maandag tegen aanhangers op een evenement in Londen.