Cruciale winst voor Akzo

Voorzitter van de Ondernemingskamer Gijs Makkink oordeelde maandag echter dat bestuur en de commissarissen van AkzoNobel ’voldoende hebben gedaan om het voorgenomen overnamebod van PPG te beoordelen’.

Ook is het afwijzen door AkzoNobel van een verzoek van aandeelhouder Elliott om een bijzondere aandeelhoudersvergadering uit te schrijven en daar te stemmen over het ontslag van president commissaris Antony Burgmans volgens de Ondernemingskamer ’geen reden om aan de juistheid van het beleid van AkzoNobel te twijfelen’.

Aandeelhoudersrevolte

Elliott, een aandeelhouder die eind 2016 bijna 5% van AkzoNobel kocht en zich vervolgens opwierp als de regisseur van een aandeelhoudersrevolte, hoopte Elliott te bereiken dat AkzoNobel werk zou maken van het splitsen van het bedrijf in een chemietak en een verfbedrijf. Een zet waar meerdere aandeelhouders al langer voor pleitten omdat AkzoNobel daarmee meer focus zou krijgen en verlost zou worden van een conglomeraatskorting. In de ogen van veel aandeelhouders is het aandeel AkzoNobel al langer ondergewaardeerd.

Tot verrassing van Elliott en veel andere aandeelhouders kwam de Amerikaanse rivaal PPG van AkzoNobel echter met een overnamebod begin dit jaar. Daarop besloot Elliott zijn volle gewicht in de schaal te gooien. Daar waar de opsplitsing - een stap die AkzoNobel inmiddels nastreeft - het bedrijf meer waard maakt wil Elliott nu het volle pond en ijvert het voor onderhandelingen over een overname. Het laatste bod van PPG was €96,75 per aandeel, in totaal €26,9 miljard. Elliott kreeg bijval van onder meer de gefrustreerde Akzo-belegger Tweedy, Browne, dat in een ongekend felle brief uithaalde naar de matige prestaties van AkzoNobel over de afgelopen 25 jaar.

De boze aandeelhouders zien in president commissaris Antony Burgmans de grote boeman, die onderhandelingen met PPG tegen houdt. Zij wilden daarom kunnen stemmen over het ontslag van Burgmans en ze eisten een extra, onafhanleijke commissaris bij |akzoNobel. Beide eisen zijn afgewezen. De Ondernemingskamer ging mee in het pleidooi van Burgmans’ en AkzoNobels advocaten, dat ’wanneer de onderhandelingen eenmaal zijn begonnen, je feitelijk niet meer terug kunt’.

Doekje voor bloeden

De boze aandeelhouders kregen een klein doekje voor het bloeden: de Ondernemingskamer stelt wel dat AkzoNobel verantwoording moet afleggen aan zijn aandeelhouders over de gemaakte keuzes. Makkelijkste manier waarop AkzoNobel daaraan kan voldoen is het organiseren van een louter informatieve bijzondere aandeelhoudersvergadering.

Het verzoek tot een enquete, een onderzoek naar de gang van zaken bij AkzoNobel, is vooralsnog aangehouden. Dat zal op een nog vast te stellen later moment plaatsvinden als Elliott deze zaak niet intrekt. Mocht dat verzoek worden toegewezen, dan is dat voor AkzoNobel geen pretje. Eén verkeerd geformuleerde e-mail zou het hele beeld van de Ondernemingskamer, dat de top van AkzoNobel zijn plicht dus voldoende vervuld heeft, immers kunnen laten kantelen.

AkzoNobel zegt niet met PPG in gesprek te willen omdat het te onder meer grote mededingingsrisico’s ziet, vreest voor onnodige ontslagen, en onoverbrugbare cultuurverschillen tussen de Amerikanen en henzelf.

De top van PPG komt dinsdag bijeen om te vergaderen over de ontstane situatie. PPG moet uiterlijk aanstaande donderdag een concept bij toezichthouder AFM inleveren voor een vijandig bod op AkzoNobel, of Akzo tenminste zes maanden met rust laten.