Volgens Draghi moet de beoordeling van de bail-out van Griekenland eerst worden afgerond. Ook moeten schuldeisers instemmen met een lastenverlaging van het land.

Vorige week slaagden de ministers van Financiën van de eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) er niet in het eens te worden over verlichting van de schuldenberg van de Grieken van ruim 300 miljard euro. Het land heeft in juli zoâ™n 7 miljard euro nodig voor de aflossing van een aantal obligaties.