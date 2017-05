Veel crisispijn bij huisverkopers

Dat blijkt uit gegevens die Calcasa dinsdag naar buiten brengt. De leverancier van vastgoeddata vergeleek de verkoopprijs van woningen die dit jaar en vorig jaar werden verkocht met de oorspronkelijke koopprijs. Daar rolde uit dat meer dan de helft van de tussen 2006 en 2009 gekochte huizen met verlies werd verkocht.

Gemiddeld het slechtst af waren degenen die in 2008 een huis kochten. Recente verkopers in Oost-Nederland leden in 68% van de gevallen verlies. In het Westen was dat 52%.

De gemiddelde woningprijs in Nederland ligt met €266.000 nu boven de piek van €262.000 in 2008, maar volgens Calcasa delen 282 gemeenten niet in deze vreugde. Vooral de Achterhoek blijft achter. Daar ligt de gemiddelde huizenprijs nog 7,5% lager dan bij de vorige piek in 2008. Rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam liggen de prijzen nu daarentegen zelfs meer dan 10% hoger dan toen.

In het rood

Volgens Calcasa staan nog steeds 340.000 woningbezitters in het rood. De meeste woningen die ’virtueel’ op verlies staan liggen in het oosten en zuiden van het land. Daar geldt voor 120.000 respectievelijk 127.000 woningen dat de huidige woningwaarde lager is dan de aankoopprijs. In het Westen zouden nog maar 34.000 woningbezitters op verlies staan.

Eigenlijk is de toestand ernstiger want Calcasa heeft bij zijn berekeningen niet de overdrachtsbelasting meegenomen.

Het onderzoek werd volgens Calcasa gehouden onder 1,2 miljoen woningen die in de crisisperiode (2004-2012) zijn gekocht. De totale Nederlandse koopwoningenvoorraad bedraagt omstreeks 4,3 miljoen.