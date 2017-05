Afzetprijzen industrie flink omhoog

Opnieuw waren vooral de prijzen van de aardolie-industrie fors hoger. Exclusief de aardolie-industrie was in april de prijsstijging in de industrie bijna 7 procent. De prijsstijging is overigens wel wat kleiner dan een maand eerder, merkte het statistiekbureau op.

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in april 32 procent duurder dan in april 2016. Een maand eerder was de prijsstijging bijna 40 procent.

Het CBS maakte verder bekend dat het producentenvertrouwen is afgenomen, van 8,3 in april naar 6,1 in mei. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie.

Ondanks de daling ligt het vertrouwen van de industriële producenten nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde op 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde met min 23,5.