Griekenland voldoet wel aan verplichtingen

Volgens Tsakalotos zijn zijn woorden vervormd. ,,Er zijn geen betalingsproblemen en de Grieken zullen zich aan de afspraken houden. Wel heb ik gezegd dat terugbetaling zonder dat er duidelijkheid is over de schuldpositie onvoldoende is om de Griekse economie te hervormen."

De Grieken moeten in juli 7 miljard euro aan uitstaande leningen terugbetalen. De EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werden het vorige week niet eens geworden over schuldverlichting. Het uitblijven van een akkoord over een eventuele nieuwe schuldverlichting vergroot het risico op een wanbetaling.