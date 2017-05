'Robot in distributie kost 35.000 banen'

Dat schrijft consultancybureau Buck Consultants in de studie ’Robotisering in warehouses’ naar de opmars van nieuwe technologie in de verdeelcentra.

Buck ziet de robotisering vooral toeslaan in grote vestigingen, met een omvang van meer dan 10.000 vierkante meter. Zij hebben de nodige schaalgrootte voor de investeringen in dure gerobotiseerde distributiesystemen. Bij de grote distributiecentra zijn nu nog 85.000 banen, waarvan Buck verwacht dat ruim 40% verdwijnt. „Dat zal grotendeels door vergrijzing en pensionering worden opgevangen”, zegt Rene Buck.

Naar huis

De banen die verdwijnen zijn volgens hem met name die van de ’traditionele magazijnmedewerker’. „Het personeel dat in de magazijnen rondloopt en de heftruckchauffeurs.”

De groei van de sector heeft Buck niet meegenomen. Volgens FNV bestuurder Özcan Colac zijn bij een groot distributiecentrum van een groot online-warenhuis vorig jaar alle vaste werknemers in dienst gebleven, maar werd bij de opening van de nieuwe gerobotiseerde vestiging driekwart van de uitzendkrachten naar huis gestuurd. Door de groei van de volumes lopen er al weer twee keer zoveel krachten rond.