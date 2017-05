Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Werkloosheid in Duitsland naar recordlaagte

25 min geleden

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in mei gezakt naar 5,7 procent van de beroepsbevolking, het laagste niveau ooit. Dat maakte het Duitse statistiekbureau woensdag bekend.