May ontwijkt vraag over gevolgen bij een nederlaag

May gaf vandaag bij een vraag van een journalist of zij ontslag zou nemen als haar partij zetels zou moeten inleveren aan daar pas over na te gaan denken als de uitslag op 8 juni bekend is en benadrukte dat slechts deze bepalend .

Vanochtend kwam uit een model van onderzoeksinstituut YouGov naar voren dat de Conservatieven bij de parlementsverkiezingen 20 zetels gaan verliezen en de meerderheid in het Britse parlement kwijt zou raken.

De uitkomsten van de verkiezingen zijn van groot belang van May met het oog op het draagvlak voor de komende onderhandelingen met Europa over een Brexit.