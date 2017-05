Barclays verkoopt weer deel Afrikaanse tak

In 2016 verkleinde Barclays zijn deelneming al tot net iets meer dan 50 procent. Daar komt nu zo'n 22 procent bij, via een versneld verkoopproces. Naar verluidt is er al interesse voor alle aangeboden aandelen.

Barclays, al meer dan honderd jaar actief in Afrika, nam in 2005 een controlerend belang in het Zuid-Afrikaanse financiële bedrijf toen het het nog opereerde onder de naam Absa Group. Voor het belang van 60 procent werd destijds 5,4 miljard dollar betaald. Het belang kwam uiteindelijk uit op 62 procent in 2013, toen Absa en de activiteiten van Barclays in acht Afrikaanse landen samen verder gingen.