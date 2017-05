'Bescheiden groei voor Amerikaanse economie'

Het rapport van de koepel van Amerikaanse centrale banken laat zien dat diverse belangrijke sectoren verder in omvang toenamen. Daarbij trok ook de arbeidsmarkt verder aan. Daartegenover staat dat de consumentenuitgaven wel wat zijn afgezwakt.

De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over toekomstig rentebeleid van de Fed.

De Fed liet zijn belangrijkste rentetarief bij het rentebesluit begin deze maand ongemoeid. De markten houden er de afgelopen tijd al rekening mee dat de rente bij de volgende beleidsvergadering medio juni waarschijnlijk wel omhoog gaat. De Fed besloot in december vorig jaar voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart opnieuw een rentestap volgde.