Vaker minder goede arbeidsomstandigheden

Ook merkt het CBS op dat werknemers iets minder vaak promotie maakten. Verder nam door de toename van het aantal flexibele contracten de werkzekerheid af. Het percentage werkenden met een vaste baan is in de periode van 2006 tot 2016 met 10 procentpunt afgenomen, blijkt uit een CBS-rapport over de dynamiek op de arbeidsmarkt. Vorig jaar had nog 61 procent van de werkenden een vast contract. Met name laagopgeleiden en jongeren hebben vaak geen vast dienstverband.

De werkgelegenheid is vooral in hoogbetaalde beroepen toegenomen, maar ook in de laagst betaalde beroepen was er meer werkgelegenheid. De middengroep werd daarbij steeds kleiner.