Industrie eurozone blijft groeien

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een een stand van 57. De groei was daarmee gelijk aan het voorlopige cijfer. Over april werd eerder een stand van 56,7 gemeld.

Volgens Markit was de groei in Duitsland nog weer iets beter dan bij de eerste raming. De Duitse industrie toonde het hoogste groeitempo in zes jaar. Daar stond tegenover dat de groei van de Franse industrie wat afzwakte. Het definitieve cijfer viel daarbij een fractie lager uit dan de voorlopige raming.

De Britse industrie zag het groeitempo in mei wat afzwakken ten opzichte van een maand eerder. Wel kwam deze iets hoger uit dan waar door economen door de bank genomen rekening mee werd gehouden. Daarbij was mei de tiende maand op rij waarin sprake was van expansie.