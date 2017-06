Bankenclub boos op gemeente

De vereniging laat weten dat banken inderdaad hebben deelgenomen aan een expertsessie, maar daar vooral vragen hebben gesteld over de voorgenomen aanpassingen en de praktische gevolgen. „Wij hebben daarover geen oordeel uitgesproken”, zo zegt een woordvoerder van de NVB. Hij wil graag dat ’misverstand’ uit de wereld helpen. „Er wordt nu gesuggereerd dat banken het voorstel prima vinden, maar dat zou te ver gaan.”

Volgens de NVB is uitgangspunt voor banken de marktwaarde van Amsterdamse woningen, die bepalend is voor het verstrekken van financieringen. „Hoe de marktwaarde zich gaat ontwikkelen onder het nieuwe erfpachtsysteem is nog onduidelijk.”

Het tegenspreken van de Nota van beantwoording van de gemeente door de NVB zou volgens fractievoorzitter Diederik Boomsma (CDA) best een staartje kunnen krijgen. „Ik wil hier absoluut het fijne van weten en de gespreksverslagen tussen de gemeente en banken zien. Dit is een heel serieus signaal”, zegt hij.

Hij pleitte er gisteren, samen met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, voor om juist extra onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de erfpachtdeal die wethouder Van der Burg (VVD) gisteren te vuur en te zwaard probeerde te verdedigen. Daar werd duidelijk dat geen enkele partij tevreden is met het huidige voorstel, maar dat – zo vatte een raadslid van de Partij van de Ouderen het samen – ’dit het beste is van het slechtste’. Een woordvoerder van Van der Burg laat weten dat er ’letterlijk door een van de aanwezige banken’ is gesteld dat zij ’geen knelpunten’ ziet. „De NVB is ook uitgenodigd op de expertmeeting, maar is niet verschenen.”