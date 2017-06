EU legt rode loper uit voor China

De Chinezen en de Europeanen, vertegenwoordigd door EU-president Donald Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, zullen spreken over handel en investeringen, terreurbestrijding, klimaat en schone energie. Ook Syrië en Noord-Korea staan op de agenda. Maar voor China gevoelige onderwerpen als mensenrechten en het territoriale conflict in de Zuid-Chinese Zee worden niet gemeden. Evenmin als het Chinese staaloverschot, dat met hulp van de staat in de EU tegen bodemprijzen wordt gedumpt.

Maar nu de EU sinds de verkiezing van Donald Trump op gespannen voet staat met Washington en Trumps 'America first'-opstelling, worden de banden met Peking naar verwachting stevig aangetrokken. Beide machten zijn in tegenstelling tot Trump niet vies van globalisering en vrije wereldhandel.

Voorafgaand aan zijn Brusselse bezoek zei Li in Berlijn donderdagmiddag tegen bondskanselier Angela Merkel bovendien al dat zijn land de strijd tegen de opwarming van de aarde wil voortzetten. Met Tusk en Juncker bespreekt hij ook de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Naast de gebruikelijke verklaring na afloop van de top, komt er een aparte gezamenlijke verklaring over klimaatverandering en schone energie, is in Brussel officieel meegedeeld.

Tijdens een feestelijke ceremonie vrijdag rond het middaguur worden verschillende akkoorden ondertekend, onder meer over samenwerking in onderzoekscentra en op het gebied van intellectueel eigendom. Ook wordt het EU-China jaar van het toerisme 2018 gelanceerd.

De top wordt donderdagavond ingeluid met een informeel diner met Tusk, Juncker en Li, en vrijdagmiddag na een persconferentie sluiten de drie die af met een werklunch.