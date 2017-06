De S&P500 ging rond 19.30 0,6% omhoog naar een stand van 2420,46 punten. De Dow Jones-index dikte eveneens 0,6% aan op 21127 punten, terwijl de Nasdaq er ook 0,6% bij kreeg tot een nieuwe top van 6233 punten.

De brede hoofdgraadmeter in Amerika werd aangevoerd door financials en farmaciebedrijven.

De beurzen in de VS werden gesteund door goed nieuws over de Amerikaanse private arbeidsmarkt die harder aantrok dan economen hadden voorzien.

Morgen komen de officiële banencijfers naar buiten.