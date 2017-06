Akzo: ’Laatste poging PPG geen verbetering’

In de reactie in handen van De Telegraaf schrijft Akzo dat de formulering van PPG’s voorstel om nog iets aan de prijs te doen vooral aantoont dat PPG de kosten van extra toezeggingen op andere gebied ten koste van de hoogte van het bod zou laten komen. Ook zou de break up fee van €600 miljoen laag zijn in verhouding tot de dealprijs en de opbrengsten veel minder snel gerealiseerd zouden worden dan het strategisch plan dat Akzo voor zichzelf had opgesteld. Het plan van de Amerikanen zou bovendien veel onzekerheden in zich herbergen.

De ’gedachten’ die McGarry in zijn brief van 29 mei had geformuleerd, betekenden in de ogen van Akzo dan ook ’geen substantiële toevoegingen’ aan het derde voorstel, dat Akzo op 8 mei al had afgewezen.