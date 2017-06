Het Britse bedrijf heeft nu zeven vestigingen, maar volgens directeur Glenn Earlam kunnen dat er makkelijk twintig worden. Voorwaarde is wel dat er veel ruimte is en er voldoende rijke mensen in de omgeving wonen. Want David Lloyd is niet goedkoop. Een maandabonnement voor het net voor €1,8 miljoen gerenoveerde Nederlandse vlaggenschip in Amsterdam kost €99 per maand.

,,We zijn totaal anders dan Basic Fit en Fit to Free, die aan de onderkant van de markt zitten. Wij mikken op het topsegment en zijn meer een sportclub dan een sportschool’’, zegt Earlam, die in Amsterdam is om het resultaat van zijn miljoeneninvestering aan de Overtoom te bewonderen.

De luxe sportketen heeft inmiddels 97 clubs in het Verenigd Koninkrijk en 12 in de rest van Europa. Het bedrijf timmert flink aan de weg. ,,We hebben net vandaag veertien vestigingen van Virgin Active overgenomen. Nederland, Spanje, Duitsland en Belgie zijn de sleutelmarkten waar we fors willen uitbreiden’’, zegt de directeur.

Geld is er blijkbaar genoeg bij het bedrijf dat in handen is van private equity-firma TDR Capital. ,,We hebben de afgelopen twee jaar €80 miljoen gestoken in nieuwe vestigingen.’’

Maar de aankoop van bijvoorbeeld de prijsvechter Fit for Free, dat al een tijdje naar kopers hengelt, zit er wat Earlam betreft niet in. ,,Nee, ik denk niet dat wij daarmee uit de voeten kunnen.’’

David Lloyd kan niet overal vestigingen openen, legt Earlam uit. ,,We zijn hongerig naar ruimte. Eigenlijk hebben we zo’n 10.000 vierkante meter nodig. Naast een goed geoutilleerde sportschool, willen we hypermoderne spa’s, zwembaden en squash- en tennisbanen. We zijn een racketclub.’’

In Amsterdam kan er door een gebrek aan ruimte geen balletje worden geslagen, maar voor de rest is de locatie state of the art, met een prachtig zwembad, vindt Earlam.

Bijna de helft van de klanten van David Lloyd bestaat uit families, zegt de topman. ,,David Lloyd wil een ontmoetingsplek in de stad zijn. Bij ons kun je je kinderen kwijt in de crèche. Vader en moeder kunnen werken of sporten en gezamenlijk een maaltijd nuttigen. We zien dat klanten dat graag willen. Ze zijn steeds meer tevreden. Dat zie je ook aan het verloop. Slechts een derde verlaat ons. Dat is een laag cijfer voor sportscholen’’, zegt Earlam.

De directeur van David Lloyd gelooft heilig in een premium sportclub, waar de marges hoger liggen. ,,Wij willen de beste service verlenen. Daarom kunnen de 560.000 leden gebruikmaken van 6.000 medewerkers, onder wie een team van ruim 1800 gekwalificeerde gezondheid- en fitnessexperts en 400 tennisprofessionals.’’

De strategie legt de sportclubketen, ooit opgericht door de Britse tennisser David Lloyd, geen windeieren, zegt Earlam. ,,Onze jaarlijkse omzet is £400 miljoen en we maken een goede winst.’’

De directeur wil er niets over kwijt, maar volgens de Britse krant The Telegraph staat David Lloyd in de etalage. Private equity firma TDR Capital zou er voor £1,3 miljard wel vanaf willen. Dat zou een mooie winst opleveren voor de investeerder die het in 2013 voor £750 miljoen kocht.