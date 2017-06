Van alle 7 miljoen Nederlandse gebruikers van LinkedIn (op een totaal van inmiddels meer dan een half miljard) zegt 28% dat ze ’hun baan te danken hebben aan netwerken’.

Dat lijkt weinig, maar geen land in de wereld scoort zo hoog. Bovendien staan inwoners van Amsterdam tweede in het klassement van het aantal LinkedIn-connecties per persoon, vlak achter Londen.

Open houding

„Van nature staan Nederlanders open voor nieuwe manieren van zakendoen”, verklaart Marcel Molenaar, de directeur van LinkedIn in Nederland, de mooie resultaten. „Bovendien kijken Nederlanders, omdat ze met zo weinig zijn, vaker over de grens dan bijvoorbeeld Duitsers. Ons Engels is ook beter dan dat van onze oosterburen. Zij hebben genoeg aan elkaar, wij niet.”

Wat ook helpt, aldus Molenaar, is dat Nederlanders veel om gelijkheid geven. „Ik moet altijd denken aan de tekst van de hit 15 miljoen mensen: ’Geen chef die echt de baas is.’ We vinden het geen probleem om de ceo van Philips op LinkedIn toe te voegen (Frans van Houten heeft meer dan 500 connecties, red.).

Initiatief nemen

De populariteit van LinkedIn brengt ook met zich mee dat recruiters het initiatief hebben bij een sollicitatieprocedure, legt Molenaar uit. „Bedenk je goed dat de eerste selectieronde buiten jou om plaatsvindt. Een slecht LinkedIn-profiel betekent dat je niet eens op gesprek mag komen, of dat een headhunter je nooit zal vinden”, waarschuwt hij.

„LinkedIn is voor recruiters inderdaad een belangrijke wervingsbron”, zegt Britt van Capelleveen, specialist online recruitment bij wervings- en selectiebureau Yacht. „Ik merk dat Nederlanders goed vindbaar zijn, vaak reageren en actief zijn in het vergroten van hun netwerk, zelf krijg ik 20 uitnodigingen per dag.”

Ook mensen die al een baan hebben, krijgt Capelleveen toch te spreken. „Collega’s in andere landen hebben daar meer moeite mee.”

Profiel bijwerken

De consequentie is dat iedereen, ook de tevreden werknemer, zijn profiel regelmatig moet bijwerken. Molenaar: „Ook intern wordt er op je online profiel gelet, bijvoorbeeld met het oog op promoties.” Hij vergelijkt het updaten van een profiel met ’fitness voor je carrière’. „In het analoge tijdperk kreeg je in het sollicitatiegesprek de tijd om je vaardigheden toe te lichten. Dus hoefde je het niet op te schrijven. Nu ineens wel.”