In willekeurige volgorde kwam her en der de zon prettig door. De altijd luide Britse tv-kok Gordon Ramsey slaagde er, na veel wapengekletter in zijn talloze keukens, toch in om de restaurantketen winstgevend te maken. Dat was voor het eerst in vijf jaar.

Lezers schrokken even op van het positieve nieuws dat drie grootbanken hun flappentappen gaan delen - om andere weer te kunnen opheffen. Grosso modo zouden consumenten erop vooruit gaan.

Kosten roaming

Op weg naar de zon checkten Telegraaf-lezers heel verstandig toch nog even hun belkosten en mogelijkheden deze zomer als ze de sleurhut en prijsjet pakken. Opgelet, het kan zomaar gebeuren dat telecomaanbieders de eventuele extra kosten die zij normaliter maken toch ergens zullen doorberekenen aan hun klanten.

Lezers volgden de mogelijke overname van prooi AkzoNobel op de voet. Het kon een volgende ontslagronde inluiden. De belager van het verf- en chemiebedrijf, het Amerikaanse PPG haakte echter af.

Nog een wakkermaker: als het om je werk gaat, is het voor partners financieel veel beter als je allebei parttime gaat werken.

De aloude zomerparken, bron van wekenlange vakantiepret, kwijnen soms vervaarlijk weg zodra het tweede huisje permanent bewoond wordt.

Sjoemelsigaret

Dat sigaretje op het strand is wel het bekijken waard. Fabrikanten zijn betrapt met 'sjoemelsigaretten'. Net als bij Dieselgate voor VW-auto's, heeft het Nationaal Kankerinstituut in de VS signalen dat vrijwel onzichtbare ventilatiegaatjes in het filter de meetapparatuur naar schadelijke stoffen in sigaretten mist maar ook bijdragen aan longkanker.

Kijk naar de hemel en gok eens wat bovenaan de lijst met populairste beroepen staat. Mis! Het aantal vacatures in sommige beroepen is overigens zeer opvallend. Dat afgezet tegen het grote aantal mensen dat nog altijd in de bijstand blijft zitten.

Met de stijgende huizenprijzen doken lezers op dit bericht: duizenden Nederlanders wilden hun domicilie wel winstgevend verkopen, maar dat kon alleen met groot verlies. De nieuwe spaartaks werd toch al niet prettig voor deze huisjesbezitters.

Vooruitblik

Wie echt overweegt Nederland even achter zich te laten, kan overwegen met dit supervliegtuig op pad te gaan.

Beleggers houden er ook in het weekend van hun centen te tellen. Enige bezinning is op die dagen op zijn plaats: constant maar meer vragen blijkt helemaal niet goed voor hun aandeel.

Ondertussen gebeurde er op het Damrak ook nog het een en ander. Een terug- én vooruitblik vind tref je hier.