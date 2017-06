Dit einde aan de stormachtige groei van een van de belangrijkste elektronicaproducten van afgelopen decennia is een van de conclusies uit het jaarrapport van Mary Meeker van consultant Kleiner Perkins Caufield Byers. Zij geldt als een van de meest zichtbare analisten van Silicon Valley voor technologie en media.

De Amerikaanse kijkt naar het aantal verscheepte toestellen, in totaal nog 3% meer dan vorig jaar, maar een jaar eerder was die verkoop nog 10% hoger. Inmiddels zijn er 2,8 miljard smartphones.

Spoorboekje

Meekers 'Internet Trends 2017' geldt als een klein spoorboek voor ontwikkelingen in technologie. Dit jaar zaten er 355 slides in het overzicht dat de oud-Morgan Stanley-analisten presenteerde.

In spraaktechnologie worden grote stappen gemaakt. De technologie die Google voor spraakherkenning heeft doorontwikkeld is inmiddels voor 95% accuraat. Daarmee is het menselijke niveau bereikt.

Inmiddels bedient een op vijf eigenaren hun smartphonemet stem. Dat zal ook met computers gebeuren, aldus Meeker.

Games inspireren

Volgens de analiste komen ‘de meest innovatieve techideeeën uit de gamewereld’ met 2,6 miljard deelnemers bij $100 miljard omzet. En Meeker voorziet ook dat dit jaar adverteerders voor het eerst meer uitgeven aan online reclame online dan op televisie met wereldwijd $200 miljard omzet.

