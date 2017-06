Sinds 2012 groeide het aantal huisjesterreinen in Nederland met ruim een kwart naar omstreeks 1500, meldt de Rabobank in een rapport. Inmiddels is er volgens de bank sprake van een ’sterk verzadigde markt’ met omstreeks 300.000 slaapplaatsen.

Des te meer reden om bij de aankoop van een vakantiehuis goed op te letten, zeker als je het deels wilt verhuren. Er zijn sowieso al reusachtig veel valkuilen waar je in kan trappen.

Extra kosten

„Het aankoopbedrag is één. Daarnaast is heel belangrijk wat de jaarlijkse kosten zijn”, zegt directeur Frank de Groot van Vakantie Makelaar. Het gezamenlijke zwembad, de verlichting en wegen zullen ook betaald moeten worden. Plus de vermogensbelasting en de eventuele belasting over de huurinkomsten.

Klik hieronder om te downloaden:

03junSW DFT Spread vakantiehuisjes.pdf Vakantiehuisjes rukken op. Foto: FOTO ROOMPOT

Onlangs startte Roompot de bouw van zijn nieuwste vakantiepark Noordzee Beach Village aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Er komen 560 recreatiewoningen. Hier zijn de zogenaamde parkkosten tussen €1600 en €1900 per jaar. Samen met ander vaste lasten, zoals ozb, internet en elektra, ligt er dan een jaarlijkse rekening van omstreeks €6000 voor een bungalow (kosten vanaf €150.000 excl. btw).

Stijging inkomsten

Schrikken is het als een park opeens die kosten verhoogt. Dan is er nog het periodieke onderhoud dat een huisje vergt. Grote ketens waken erover dat eigenaren hun huizen niet laten verslonzen. Dat zou kunnen leiden tot verloedering van het park en minder huuropbrengsten voor allen.

„Mensen hikken nogal eens aan tegen onderhoud en restyling, maar je ziet daarna de huuropbrengsten weer stijgen”, zegt Youri Kambier van Roompot.

Directeur Wouter Vos van familiebedrijf Europarcs: „Daar heb je een parkreglement voor. Als iemand bijvoorbeeld zijn tuin niet geregeld bijhoudt, dan doen wij dat voor hem. We schrijven de uurtjes op en vragen of het niet meer voorkomt.”

Soorten

Grote vakantieparken hanteren doorgaans drie soorten koopmodellen.

Eerst is er de koop als pure investering zonder eigen gebruik. Het park ’ontzorgt’ de eigenaar en biedt een gegarandeerd rendement. „Op de juiste parken is daarmee een rendement van 4 tot 6% per jaar realistisch”, zegt vakantiemakelaar De Groot. „Er wordt vaak alleen niet aan gedacht hoe je weer van het huisje af komt. Een huis dat alleen voor investering was, kun je in principe alleen verkopen aan iemand die het ook alleen als investering wil. Dat eist het park meestal.”

Na afloop van het contract met een gegarandeerd rendement moet wel opnieuw onderhandeld worden, waarbij het vakantiepark sterk staat.

Commissie

Het tweede koopmodel is de koop voor gedeeltelijk eigen gebruik. „Dit is de grootste groep kopers”, zegt Wouter Vos. „Mensen krijgen geen rente meer op hun spaargeld. Ze kopen een huisje en maken daar vier of vijf weken per jaar gebruik van, en nemen genoegen met een lager rendement.”

Het park stelt vaak strikte eisen om de verhuurbaarheid te waarborgen, zoals een minimale beschikbaarheid voor verhuur van zes weken in het hoogseizoen. Het park kan de verhuur geheel afhandelen tegen een commissie van 25 à 30%.

De derde optie is een recreatiewoning lekker helemaal voor jezelf alleen. De adder onder het gras is dat je er van de gemeente hooguit de helft van het jaar in mag verblijven.

Van de gemeente Sluis bij Roompots nieuwste vakantiepark zelfs maar 120 dagen. De rest van het jaar staat het huisje leeg, want zelfstandig even via Airbnb verhuren mag niet. Dan kan alleen centraal via het vakantiepark. „Op het totale park komen maar 40 van deze woningen. Anders krijgt je teveel leegstand”, zegt Kambier.

Risico

Iets om ook goed op te letten is of je de grond onder het huisje in huur, erfpacht of eigendom krijgt. De Groot: „Bij huur sta je op de grond van een ander. Dat is een risico bij faillissementen. Anderzijds is de aanschaf goedkoper.”

Zijn de aankoopprijs en de jaarlijkse kosten bekend, dan is nog de vraag of huurders op je huisje af zullen stormen. Zo zijn veel parken verouderd en niet erg aantrekkelijk. „Maar dat biedt ook kansen”, zegt vakantiemakelaar De Groot. „Je kan een gedateerd huisje opknappen en een hoger rendement realiseren.”

De regio is ook heel belangrijk. Europarcs-directeur Vos: „Het verschil tussen een mindere en een superlocatie is dat je er in de vakantieperiodes hogere huren voor krijgt.”

Geluk

Aan de kust is het meestal goed, zegt collega Van der Wel: „Mensen vinden het aan de kust ook mooi als het waait en regent. Voor binnenlandse parken is dan minder belangstelling.”

Bij al deze zorgen zou je bijna vergeten dat een vakantiehuis veel plezier en geluk kan brengen. „Het blijft deels een emotionele aankoop. Een goed gevoel bij het huisje hebben, dat is belangrijk”, aldus makelaar De Groot.