Huiseigenaren willen duidelijkheid over gas

Eigen Huis vindt verder dat Kamp met een "handelingsperspectief voor huishoudens" moet komen. Daarin moet onder meer duidelijkheid worden gegeven over de alternatieven voor gas en de voors en tegens van die alternatieven. Ook het tijdspad van de verandering is belangrijk, omdat die bepalend kunnen zijn voor de beslissing om bijvoorbeeld een cv-ketel te vervangen of toch juist al te investeren in een warmtepomp.

Kosten

Verder moet er duidelijkheid komen over de kosten van de afkoppeling en wie daarvoor opdraait. Volgens directeur belangenbehartiging Rob Mulder kunnen die kosten tot 50.000 euro per woning oplopen.

Draagvlak onder burgers is volgens Eigen Huis cruciaal en dat kan de overheid bereiken door huishoudens te ontzorgen. Voor een deel is dat draagvlak er overigens al. Iets meer dan de helft van de leden gaf bij een ondervraging aan het eens te zijn met de ambitie van de overheid. Slechts een kleine 40 procent heeft ook al een idee wat de gevolgen voor hun woning zijn.

De overheid wil dat huishoudens in 2050 niet langer afhankelijk zijn van aardgas. Dat wordt nu nog in veel woningen gebruikt voor verwarming, warm water en koken.