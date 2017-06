Kaspersky klaagt in Brussel over Microsoft

Het Russische bedrijf vindt dat Microsoft zijn dominante positie op de markt voor besturingssystemen misbruikt door eigen antivirussoftware in Windows in te bouwen en die voorrang te geven boven andere software.

Kaspersky wijst erop Microsofts antivirussoftware in Windows 10 niet helemaal uit te zetten is en dat alternatieve antivirussoftware actief wordt tegengewerkt. Niet alleen de Europese Commissie, maar ook de Duitse mededingingsutoriteit moeten daar naar kijken. Eerder diende Kaspersky al een klacht in bij de Russische mededingingsautoriteit.