'Santander overweegt overname Banco Popular'

Banco Popular is in moeilijkheden geraakt door vastgoedleningen waarvan twijfelachtig is geworden of ze nog kunnen worden afgelost. Daardoor is de kapitaalbuffer zo sterk verslechterd, dat de Europese Centrale Bank (ECB) de bank tot maatregelen heeft aangespoord. Een verkoop lijkt de laatste strohalm, ook omdat het vertrouwen bij beleggers door alle problemen ver te zoeken is. Het aandeel is de afgelopen week ruim de helft minder waard geworden.

Santander heeft volgens de ingewijden waar Bloomberg mee sprak nog geen besluit genomen over een mogelijk bod. Er komt alleen een aandelenuitgifte als de bank zijn branchegenoot daadwerkelijk inlijft.