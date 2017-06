Oost-Europese truckers winnen marktaandeel

Buitenlandse vrachtwagens vervoerden in 2015 ruim 40 miljoen ton goederen vanuit Nederland naar het buitenland. Dat is 5,7 procent meer dan een jaar eerder. De toename komt geheel voor rekening van truckers uit Midden- en Oost-Europa. Zij zagen hun hoeveelheid vracht met een vijfde oplopen, terwijl het vervoerde gewicht voor vrachtwagens uit andere landen juist met 4 procent daalde.

Waar andere buitenlandse vrachtauto's in 80 procent van de gevallen goederen vervoeren naar het land waar zij zelf vandaan komen, geldt dat veel minder voor Midden- en Oost-Europese wagens. Zij nemen ladingen mee naar landen in heel Europa, maar met name naar België, Duitsland en Frankrijk. Slechts zo'n 30 procent is bestemd voor de eigen markt.

Buitenlandse vrachtwagens namen in 2015 bij elkaar 42 procent van het totale grensoverschrijdende goederenvervoer voor hun rekening. In 2006 was dat nog 32 procent.