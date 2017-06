Volgens het handelshuisis dit resultaat voornamelijk ontstaan door een gebrek aan volatiliteit in de grondstoffenmarkt.

De op Glencore na grootste grondstoffenhandelaar ter wereld zag zijn bedrijfsresultaat in de zes maanden stijgen tot $921,4 miljoen. Zijn omzet ging met 53% omhoog naar $67,32 miljard.

Winstmarge

De bruto winstmarge stond bij het Nederlands-Zwitserse bedrijf over het halfjaar op 1,8%, tegen 2,7% over dezelfde periode in 2016.

De volumes in verhandelde olie en afgeleide producten stegen bij Trafigura, dat een fiscale zetel in Nederland heeft, met 25% op jaarbasis op 4,9995 miljoen vaten per dag.

Volg financieel nieuws live met deze gratis app van DFT