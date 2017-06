Het cijfer is een duidelijke tegenvaller, want economen had zelfs verwacht dat de groei van de derde economie van de wereld naar boven zou worden bijgesteld. De zwakke economische vooruitgang van Japan hangt vooral samen met minder sterke consumentenbestedingen en daling van de voorraden van grondstoffen.

Op kwartaalbasis ging de Japanse economie met 0,3 procent vooruit. Hier werd bij een voorlopige schatting een groei gemeld met 0,5 procent.