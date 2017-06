Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

CPB: beleid ECB zorgt vooral voor extra groei

2 uur geleden

DEN HAAG (AFN) - Het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de economie in de eurozone de afgelopen jaren vooruitgeholpen. Het stuwend effect op de inflatie, waarvoor het beleid eigenlijk bedoeld is, lijkt een stuk beperkter. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport.