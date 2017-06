In reactie op die suggestie donderdag van de directie ging de beurskoers van het 116 jaar oude concern dat begin dit jaar en in mei fors rendement op Wall Street verloor, met 22% omhoog.

Binnen Nordstrom is een team opgezet dat onderzoek doet om alle uitstaande aandelen te kopen en het bedrijf met 73.000 werknemers en $14 miljard omzet van de beurs te halen.

Ivanka-rel

Bestuurder Bruce Nordstrom, de derde generatie van de drijvende familie, bezit nog 15% van de aandelen. Tot woensdag ging het aandeel van het modehuis 16% achteruit sinds januari.

Het Amerikaanse warenhuisconcern kwam in de belangstelling toen het stopte met de verkoop van het modemerk van zijn Donald Trumps dochter Ivanka.

Trump gaf via zijn persoonlijke Twitter-account aan dat zijn dochter ,,zo oneerlijk'' is behandeld. Later werd de tweet herhaald via het officiële presidentiële Twitter-account.

