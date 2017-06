Dat heeft bestuurslid Gerben Everts donderdag gezegd tijdens een toespraak op het internationale congres van de Foundation for Audit Research (FAR) op de Nyenrlode Universiteit in Breukelen. De vier grote accountants hebben een hervormingsplan voorgesteld als reactie op de kritiek na grote financiële schandalen, rond woningcorporatie Vestia, Ballast Nedam en Imtech. Daardoor ontstond publieke verontwaardiging over de rol van de accountants.

Bedoelde hervormingen waren bijvoorbeeld de invoering van een beroepseed, het schrappen van perverse prikkels in het beloningsbeleid en het waarborgen van interne controlemechanismen.

Everts nam in zijn toespraak alvast een voorschot op het AFM Dashboard 2017 die binnenkort gepubliceerd wordt en waarin de laatste resultaten van de inspectie naar de ‘Big Four’ PWC, EY, Deloitte en EY staan.

,,AFM Dashboard 2015 (dat scores toont van hoe de accountants scoren op de voorgestelde verbeteringen, red.) liet ons zien, tenminste op papier, dat de sector hard werkt aan de voorgestelde maatregelen”, aldus Everts ,,Maar ondanks al die inspanningen is er nog veel werk te doen.”

De AFM-bestuurder neemt het de vier bureaus vooral kwalijk dat er nog steeds een spanning is tussen ‘winstmaximalisatie en de hoogst mogelijk controlestandaarden’. Zo zijn advies en controle nog steeds vaak onder één dak.,,Natuurlijk moet er winst gemaakt worden, maar het huidige verdienmodel mag nooit een excuus zijn om te weinig tijd en geld te investeren voor kwaliteitsverbeteringen in de sector.”