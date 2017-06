Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Industrie produceert weer meer

48 min geleden

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.