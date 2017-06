De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten stegen vorige maand met 5,5 procent op jaarbasis, tegen 6,4 procent een maand eerder. Het is al de derde maand op rij dat de Chinese producentenprijzen minder sterk stijgen, mede onder druk van de zwakkere grondstoffenprijzen. De producentenprijzen in China kunnen invloed hebben op de prijsniveaus elders in de wereld.

De inflatie in China kwam uit op 1,5 procent op jaarbasis. Dat was een maand eerder 1,2 procent.