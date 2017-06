De Tweede Kamer begon afgelopen woensdag met een mini-enquête over belastingontwijking. Daarbij staan twee thema’s centraal. Bedrijven die zogenoemde brievenbusfirma’s en belastingparadijzen (landen met belastingvrijstellingen en zeer lage belastingen) gebruiken om zo minder winstbelasting in Nederland te betalen. Daarnaast wil deze parlementaire enquêtecommissie informatie verzamelen over vermogende particulieren die hun vermogen in belastingparadijzen parkeren om hier belasting te ontwijken. Zal deze enquête nieuwe inzichten opleveren. Nee, alles is reeds bekend. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bestrijden nationale belastingdiensten, ook onze dienst, met wisselend succes vormen van belastingontwijking.

Daarnaast werken belastingdiensten zelf mee aan legale methoden om minder belasting te betalen. Ze maken daarover vooral afspraken met multinationals die daardoor in hun land gevestigd blijven. De aanleiding voor de enquête waren de zogenoemde Panama Papers waarin een internationaal netwerk van belastingontwijking werd onthuld. Voor de belastingdiensten in Europa en internationale belastingadvieskantoren bevatten die ook geen echte nieuwtjes op het terrein van belastingconstructies. De twee grootse partijen in de Tweede Kamer de VVD en de PVV hebben geen zitting genomen in de commissie. Ze zien het nut daarvan niet in.

Symbool politiek

Op dezelfde dag als de enquête begon, sloten in Parijs meer dan zestig landen een overeenkomst om fiscaal misbruik van belastingverdragen tegen te gaan. Op het eerste gezicht een mooi resultaat, maar net als de mini-enquête vooral symboolpolitiek die niets of weinig zal opleveren. Het akkoord biedt landen nog veel mogelijkheden om creatief mee te werken aan legale belastingontwijking en zo bedrijven en investeerders naar hun land te lokken. Bovendien heeft de overeenkomst, maar een beperkte reikwijdte. De VS doet niet mee en ook het VK en Zwitserland hebben uitzonderingen bedongen.

De Amerikanen zijn blij met deze, vooral Europese dadendrang. Ze leggen de rode loper nu al uit voor het Europese bedrijfsleven en heten ondernemers vooral welkom in de staat Delaware, twee jaar geleden uitgeroepen tot het beste belastingparadijs op deze aardbol. Dit paradijs heeft als groot voordeel dat bedrijven die zich daar vestigen geen last hebben van Europese en andere internationale regelingen tegen belastingontwijking en onder de paraplu schuilen van het machtigste land in de wereld dat zich ook niets van belastingdiensten uit andere landen aantrekt.

Links wil meer belasting

Als het over legale belastingontwijking gaat zie je twee kampen die je kunt indelen in rechts en links. Rechts is van mening dat de belastingwet de norm is. Bij deze zienswijze mogen burgers en bedrijven gebruik maken van legale methoden om belasting te besparen. Zo telt Nederland veel belastingplichtigen die bij hun aangifte inkomstenbelasting speuren naar legale methoden (zoals bepaalde aftrekposten) om minder belasting te betalen. Bedrijven proberen zoveel mogelijk te profiteren van de verschillen in belastingdruk tussen de landen waarin ze actief zijn en de voordelen die landen in de aanbieding hebben. Links is van mening dat niet de letter van de belastingwet de norm is maar dat burgers en bedrijven moreel verplicht zijn om voldoende belasting te betalen en dat is meer dan de wet eist. De aanhangers van links vinden dan ook dat legale belastingontwijking hard moet worden aangepakt. Als deze aanpak tot het vertrek van bedrijven en het verlies aan banen leidt, nemen ze dat voor lief.

Fiscale concurrentie

De afgelopen jaren is de wereldwijde concurrentiestrijd tussen landen om bedrijven aan te trekken sterk toegenomen. Ook binnen de EU halen regeringen alles uit de kast. Naast lage belastingtarieven en speciale fiscale faciliteiten wordt meestal nog een reeks van andere voordelen aan bedrijven geboden, zoals lage arbeidskosten, lage sociale premies, goedkope bedrijfsgronden, lage energielasten, een flexibele arbeidsmarkt, speciale (fiscale) regelingen voor de topmanagers, lage administratieve lasten en snelle vergunningen. Deze strijd gaat niet alleen om werkgelegenheid, maar ook om de mondiale wedloop voor schaars talent. Regeringen hebben ondernemers nodig om banen te scheppen.

Veel landen vinden de opbrengst van hun winstbelasting niet zo belangrijk en werken mee aan legale belastingontwijking. Ze gaan voor arbeidsplaatsen. Voor Nederland wordt wel de volgende rekensom gemaakt. Elk bedrijf dat hier blijft of vanuit het buitenland met belastingvoordelen naar Nederland wordt gelokt, schept veelal banen die belastingopbrengsten opleveren, zoals loonbelasting, accijnzen en andere belastingen, maar ook sociale premies. Bij een modale arbeidsplaats gaat het voor de schatkist en onze sociale zekerheid om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 17.000 aan belastinginkomsten en premies. Daarvoor laat je als land graag wat vennootschapsbelasting schieten en doe je, al dan niet met tegenzin, dus mee aan de internationale fiscale concurrentiestrijd.

Digitaliseren

Onze bestaande belastingwetten dateren uit de oude fysieke economie, aangeduid als 3.0. Inmiddels leven we in de digitale wereld van economie 4.0 die gekenmerkt wordt door online, digitaal handelsverkeer en het gebruik van nieuwe innovatieve technologieën Het is zinloos om met ouderwetse fiscale maatregelen legale belastingontwijking en strafbare ontduiking te bestrijden. In de digitale economie werken ze niet. Dat geldt ook voor belastinghervormingen en vereenvoudigen van de bestaande stelsels. Daaraan sleutelen is tijdverspilling. Ze zijn niet geschikt te maken voor de digitale en technologische revolutie van de nieuwe economie. De enige methode is een fonkelnieuw belastinggebouw, zowel voor de inkomstenbelasting als onze vennootschapsbelasting. Deze belastingen worden simpel taksen met lage tarieven zonder aftrekposten, vrijstellingen, fiscale tegemoetkomingen en toeslagen.

Ze worden met het oog op een efficiënte uitvoering en maximale bestrijding van ontwijking en ontduiking volledig gedigitaliseerd en werken met slimme algoritmen en blockchain technologie. De aangiften worden door het slimme systeem zelf ingevuld en naar de belastingplichtigen gemaild. Met het oog op een rechtvaardige belastingdrukverdeling in de inkomstenbelasting wordt voor de lagere inkomens een lange belastingvrije inkomensschijf in het stelsel opgenomen. De bouw van deze gedigitaliseerde taksen neemt ongeveer 4 jaar in beslag. Op het moment dat de nieuwbouw in gebruik wordt genomen wordt het oude stelsel afgeschaft. Met dit nieuwe belastingstelsel 4.0 heeft Nederland niet alleen de wereldprimeur, maar tegelijk ook een sterke internationale fiscale concurrentiepositie.