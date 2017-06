Eigenaar wil Hema verkopen

Eind 2010 was Hema bijna gekocht door supermarktketen Ahold. Topman Dick Boer van Ahold zag het helemaal zitten. In de Hemawinkels zouden AH to Go’s komen en Ahold zou met zijn uitstekende bevoorrading, netwerken en financiën de internationale ambitie van Hema kunnen waarmaken. Het liep anders.

Op enkele tientallen miljoenen euro’s ketste de deal, vertellen betrokkenen uit die tijd. Eigenaar Lion Capital - dat Hema in 2007 als tijdelijke investering voor ruim €1,1 miljard kocht - wilde een homerun slaan: Investeerdersjargon voor twee keer de eigen inleg terugverdienen. Partijen kwamen niet verder dan 1,9 keer.

Nu tast Lion opnieuw de markt af om te kijken hoe het zijn investering in Hema kan verzilveren, vertellen zakenbankiers én bronnen binnen Hema. Voor de derde keer, want ook in 2014 - niet het beste moment om een retaildeal te doen - werd achter de schermen vergeefs gekeken of er een koper was te vinden voor de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, zoals het bedrijf in 1926 werd gedoopt.

