Het megabedrag in de Powerball jackpot is zo hard opgelopen naar de hoogste stand in maanden doordat sinds 1 april het winnende lot op de hoofdprijs nog steeds niet is gevallen, zo meldt Reuters

De mogelijkheid voor deelnemers om er vandaag met de hoofdprijs vandoor te gaan is echter zeer gering met een kans van 1 op 292 miljoen.

In januari 2016 werd het grootste bedrag ooit uitgekeerd van in totaal $1,6 miljoen met drie winnende tickets.