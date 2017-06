Megaverlies voor winkelconcern Blokker

Blokker wijt het enorme negatieve bedrag aan hoge herstructurerings- en reorganisatiekosten, ,,met name aan de kosten voor het sluiten van verlieslatende filialen, voorzieningen voor afvloeiing van personeel en versnelde afbouw van incourante voorraad.’’

Een paar maand geleden maakte Blokker al bekend 1900 banen te schrappen, dochters als Xenos, Intertoys en Leenbakker te verkopen en alleen door te gaan met 400 gemoderniseerde Blokker winkels. Leen Bakker is inmiddels verkocht.

Volgens ceo Casper Meijer is het nettoverlies voor een belangrijk deel voorzien. ,,Meer dan de helft van het nettoverlies is toe te schrijven aan de kosten voor herstructurering die wij in 2016 volgens plan uitgevoerd hebben. Ook voorzien was de daling van de omzet als gevolg van de winkelsluitingen met name bij Huishoud.’’ Volgens Meijer verloopt de groei van de gemoderniseerde Blokkers volgens plan.

Blokker verwacht dat herstructureringslasten dit jaar en mogelijk ook volgend jaar de resultaten nog flink naar beneden zullen halen. Het bedrijf zegt wel een ,,dusdanig sterke financiële basis'' te hebben om al zijn plannen uit te kunnen voeren. Ook merkt Blokker dat Blokker-filialen die een nieuwe inrichting hebben gekregen het in de eerste maanden van dit jaar duidelijk beter hebben gedaan.