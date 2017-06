premium

Helft Nederlanders betaalt voor onlinevideo

40 min geleden

AMSTELVEEN - Bijna de helft van de Nederlanders van achttien jaar of ouder betaalt wel eens om naar films of series te kijken via een internetdienst, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. Dat gebeurt vooral via abonnementen op videodiensten als Netflix of Videoland, maar ook via losse verkoop.