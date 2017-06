Dat meldt de Financial Times dinsdagavond op basis van berichten in de Chinese media. Anbang heeft laten weten dat Wu „niet in staat is zijn taken te vervullen vanwege persoonlijke omstandigheden”.

Anbang ligt al langer onder het vergrootglas wegens vreemde geldstromen en riskante producten. Er waren twijfels over de stormachtige, plotselinge opkomst van Anbang tot derde verzekeraar van China.

Anbang, dat hier in 2015 Vivat overnam van de Staat voor €1 in ruil voor een investering van €1,35 miljard, riep in het buitenland al langer twijfels op. Zo vroegen Amerikaanse toezichthouders zich al eerder af wie de eigenaren van Anbang zijn.

VIVAT reageert niet namens Anbang op de berichtgeving. Wel geeft zij aan een zelfstandige Nederlandse entiteit te zijn, vallend onder Nederlands toezicht en wetgeving.

In ruim tien jaar tijd heeft de onderneming zich ontpopt tot een van de grootste verzekeraars in China, met meer dan 3000 vestigingen, zeker 30.000 werknemers en meer dan 35 miljoen klanten. Het bedrijf regelt financieringen voor onder andere levensverzekeringen, pensioenen en ziektekostenverzekeringen. En doet aan vermogensbeheer.

Anbang investeerde ook fors in de VS, en wil dat ook blijven doen. De meest bekende aankoop was het luxe hotel Waldorf Astoria à €1,55 miljard. Maar de Chinezen slaagden niet de Amerikanen duidelijkheid te geven over de eigenaren.