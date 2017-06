Bestuurder Uber stapt op na vrouwengrap

Het bedrijf achter de bekende taxi-app ligt onder vuur door beschuldigingen over seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

De 74-jarige Bonderman maakte de grap op een opmerking van zijn vrouwelijke collega Arianna Huffington. Zij zei dat uit data blijkt dat als er een vrouw in de raad van bestuur zit, de kans veel groter wordt op een tweede vrouw in de raad.

,,Eigenlijk wat het bewijst is dat de kans groter wordt dat er meer wordt gekletst'', reageerde Bonderman. De miljardair die nog in twintig andere raden van bestuur zit, bood middels een e-mail zijn excuses aan. De opmerking was volgens hem ,,het tegengestelde van wat ik beoogde.''