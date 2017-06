,,Nederland heeft een hele laagdrempelige manier om grensoverschrijdend en collectief schade te verhalen”, zegt Marius Hupkes van het Amsterdamse advocatenkantoor Hupkes Advocaten, dat gespecialiseerd is in collectieve juridische procedures. Nederland kent de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM), waarmee compensatie en schadevergoedingen algemeen bindend kunnen worden verklaard. Nederland is daarin uniek in Europa.

Lees hier het gehele artikel over de massaclaims tegen Volskwagen.