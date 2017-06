IEA: voorlopig geen einde aan overaanbod olie

Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Door een hardnekkig overaanbod staan de olieprijzen al geruime tijd sterk onder druk. Door samen met de Russen de productie te beperken hoopt de OPEC een afname te bewerkstelligen van de mondiale voorraden. In plaats daarvan lijken de overschotten vooralsnog verder op te lopen.

Volgens het IEA komt dit doordat de olievraag in met name Europa en China langzamer toeneemt dan eerder het geval was. Ook speelt mee dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de productie sterk wordt opgevoerd. Voor de OPEC en Rusland was dat vorige maand al aanleiding om hun productieafspraken met negen maanden te verlengen.

Overigens bleek eerder deze week dat ook de OPEC-landen zelf in mei meer hebben geproduceerd dan een maand eerder. Dat komt door toenames in Nigeria en Libië. Die twee landen zijn vrijgesteld van de productieafspraken. Als zij hun productie blijven verhogen, zal dat de effectiviteit van het pact volgens het IEA verder ondermijnen.