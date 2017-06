premium

Werkgelegenheid in eurozone verder in de lift

16 min geleden

LUXEMBURG (AFN) - De werkgelegenheid in de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Vergeleken met een jaar eerder was de plus 1,5 procent. Dat maakte het Europese bureau voor de statistiek Eurostat woensdag bekend.